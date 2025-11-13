T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/61 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Demirkent Köy, 182 Ada, 4 Parsel,
Adresi : Demirkent Mah. Erzincan
Yüzölçümü : 432,48 m2
İmar Durumu :Yok , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 8 m, İnşaat Derinliği 25.03 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Zemin+2 Kaks(emsal)1,20 dir.
Kıymeti : 5.478.450,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:48
11/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.