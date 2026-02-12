Örnek No:55*

T.C.

ERZİNCAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/121 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Üzümlü İlçe, Denizdamı Köy, saz Mevkii, 135 Ada, 3 Parsel, T

Adresi : Denizdamı Köyü Üzümlü / ERZİNCAN

Yüzölçümü : 25.585,07 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 4.777.340,64 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:52

10/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.