T.C.

ERZURUM

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2025/138 Esas - 2025/340 Karar

SUÇ : Dolandırıcılık

MAHKEMESİ : Erzurum 10. Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK :YUSUF ALPTEKİN KESER, Recep ve Fatime oğlu, 04/01/2005 Erzurum doğumlu



Her ne kadar sanıklar hakkında Dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanıkların üzerine atılı eylemin sabit görülmesi durumunda' 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' 'suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğu, bu suça ilişkin yargılama yapma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla, 5271 sayılı CMK'nun 4-5-6 ve 5235 sayılı yasanın 11-12.maddeleri gereğince MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,delillerin değerlendirilmesi, suç niteliğinin saptanması görevli mahkemeye ait olmak koşuluyla TCK'nun 158/1-d ve f maddeleri gereğince yargılama yapılması için dosyanın görevli ve yetkili ERZURUM NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle kararın sanığa tebliği gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren İki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere itiraz edilebileceğinin sanığa tebliği gerektiği, ancak yapılan araştırmalara rağmen adres tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen TEBLİĞİNE, TK'nın 28, 29, 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren İki hafta içerisinde mahkememize sanık hakkında verilen karara İTİRAZ edilebileceğinin,itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur.04.09.2025