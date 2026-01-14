Habertürk
        T.C. ERZURUM 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.01.2026 - 00:00
        T.C.
        ERZURUM
        10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2025/561 E - 2025/663 K

        SUÇ : Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeyesokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,depolamak vs
        MAHKEMESİ : Erzurum 10. Asliye Ceza Mahkemesi
        SANIK : SHİR MOHAMMAD KARIMI, Tohi Mohammad - Raziyeh oğlu,
        01/01/1997 Mezare Sharif doğumlu.TCKN:99860742892


        Sanığın ''Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak,çoğaltmak,satmak, nakletmek,ihraç etmek vs.'' suçundan açılan kamu davasında yargılama yapma yetkisinin Palu Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12. ve devamı maddeleri gereğince Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNEkarar verildiği, kararın sanığa tebliğinin gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren İki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğinin gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile İLANEN TEBLİĞİNE, TK'nın 28,29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren İki hafta içerisinde mahkememize sanık hakkında verilen kararı İSTİNAF edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur.09.01.2026

