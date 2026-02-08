Örnek No:55*



T.C.

ERZURUM

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum ili Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu mahallesi Cami Şerif mevkii 477 ada 71 parsel sayılı taşınmaz olup; taşınmaz her ne kadar tapu kaydında Bahçeli Kargir Ev olarak görünmekte ise de taşınmazın yapılan kıymet takdiri esnasında boş arsa vasfında olduğu ve ana parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. HEr türlü belediyecilik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz çevresinde konut yapılaşması bulunmaktadır. Ana caddeye cephelidir.

Adresi : Aşağı Mumcu Mahallesi Cami Şerif Mevkii 477 Ada 71 Parsel Yakutiye / ERZURUM

Yüzölçümü : 252,88 m2

İmar Durumu :Yençok: 6 Kat, Ön Bahçe Mesafesi: 5,00m, İnşaat Nizamı: Bitişik, Konut+Ticaret Alanı.

Kıymeti : 6.322.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:33

05/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.