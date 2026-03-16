T.C.

ERZURUM

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/22 Tereke

12/03/2026

T.C.

ERZURUM

3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;

Mahkememizin 2025/22 Tereke sayılı dosyasında, davacı ÖMER TUGAY (45601055332) ile davalılar Öner TUGAY (45619054778), Taner TUGAY (45628054486) ve Emine TUGAY(45604055278)'ın anneleri ve Veli TUGAY (45655053520)'ın eşi Zemine TUGAY adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Zemine TUGAY'ın varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini Mahkememize ibraz etmeleri ihtar ve tebliğ olunur.



MİRAS BIRAKAN : ZEMİNE TUGAY - 45634054258 ERZURUM ili, YAKUTİYE ilçesi, İBRAHİM HAKKI mah/köy, 172 Cilt, 24 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve DÜRDANE oğlu/kızı, 20/02/1954 dogumlu,