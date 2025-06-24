T.C.

ERZURUM

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/189 Esas

11.04.2025

İLAN

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, Memepınarı Mevkii, 221 nolu parselde bulunan 18.649,66 metrekarelik tarlanın davacıya ait olduğu, söz konusu bölgede kadastro çalışmaları yapılmadan önce 221 nolu parselin 31.000 metrekare olduğu, 40 yılı aşkın süre önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında söz konusu 31.000 metrekarelik 221 nolu parselin 18.649,66 metrekare olarak tapuya tescil edildiği geriye kalan 12.350,34 metrekarelik kısmın tapulama harici olarak bırakıldığı, söz konusu bölümün kuzeyinde bulunan 115 ve 116. Parsel, güneyi 221. Parsel, doğusu 222. Parsel, batısı 220. Parsel olan taşınmazın tapulama harici bırakılan 221 nolu parselin devamı olduğunu bu taşınmazın 20 yılı aşkın süredir nizasız ve fasılasız olarak davacı tarafından kullanıldığını, arazinin belediye, hazine yada üçüncü kişilerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, zilyetlikle iktisap koşullarının gerçekleşmediği hususunda itirazda bulunanların veya taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/189 Esas sayılı dosyasına başvurmaları TMK'nun 713/5 - 6 maddeleri gereğince ilan olunur.