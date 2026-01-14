T.C.

ERZURUM

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2025/248

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik

Mahkemesi : Erzurum 9. Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK :SERDARİ TAHİRİ, Azem ve Mecide'den oğlu, 1996 doğumlu, İRAN İSLAM CUMHURİYETİ nüfusuna bağlı



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık SERDARİ TAHİRİ hakkında mahkememizce verilen 25/09/2025tarih ve 2025/248 Esas, 2025/395 Karar sayılı hüküm ile sanık hakkında TCK 204/1 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle kararın sanığa tebliği gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta sonra mahkememize sanık hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur.