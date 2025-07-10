T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 22/07/2025 Salı günü saat 14:00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.
|PALANDÖKEN İLÇESİ HÜSEYİN AVNİ ULAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR
|S. No
|Ada
|Parsel
|İmar Durumu
|Yüz Ölçümü (m²)
|Hisse Oranı
|Muhammen Satış Bedel (TL)
|Geçici Teminat(%3)
(TL)
|1
|14481
|1
|Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|3.534,65
|Tam
|26.010.000,00
|780.300,00
|2
|14486
|1
|Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|4.358,30
|Tam
|31.500.000,00
|945.000,00
|3
|14486
|2
|Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|4.715,47
|Tam
|34.100.000,00
|1.023.000,00
|4
|14489
|1
|Ticaret+Konut Taks=0,35
Yençok=7 kat
|2.165,27
|Tam
|16.600.000,00
|498.000,00
|5
|14489
|4
|Ticaret+Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|2.176,17
|Tam
|16.610.000,00
|498.300,00
|6
|14490
|5
|Ticaret+Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|2.188,31
|Tam
|17.550.000,00
|526.500,00
|7
|14493
|1
|Ticaret+Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|3.471,26
|Tam
|26.300.000,00
|789.000,00
|8
|14493
|2
|Ticaret+Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|2.578,63
|Tam
|20.050.000,00
|601.500,00
|9
|14493
|3
|Ticaret+Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|3.471,21
|Tam
|27.500.000,00
|825.000,00
|10
|14493
|4
|Ticaret+Konut
Taks=0,35 Yençok=7 kat
|2.579,38
|Tam
|19.400.000,00
|582.000,00
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 21/07/2025 Pazartesi günü 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı-Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)
- Kanuni ikametgâh, Nüfus Kayıt Örneği ve Adli Sicil Kaydı.
- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya İmza sirküleri
- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti
- Vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek ilişiksiz belgesi. (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.)
- İlanda belirtilen geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak).
- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) ve istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
- İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge.
- Şartname ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.