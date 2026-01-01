T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA İHALE İLANI

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, ada, parsel ve mesahası açık şekilde belirtilen taşınmaz üzerinde 20(Yirmi) yıllık kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 13/01/2026 Salı günü saat 14:00’te Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmaza ait muhammen kira bedeli, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

PASİNLER İLÇESİ KETHUDA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ S.

No Ada/Parsel Arsa Alanı (m²) Nitelik Muhammen Yıllık Kira Bedeli TL/Yıl %3 Geçici Teminat TL Şartname Bedeli TL 1 107/45 13.560,71 Termal Tesis Ve Arsası 3.000.000,00 90.000,00 10.000,00 İHALE ŞARTI Yıllık Kira Bedeli Üzerinden KDV Alınacaktır.

İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 12/01/2026 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar teslim edilmesi zorunludur.

İHALEYE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Kanuni ikametgâh, Nüfus Kayıt Örneği ve Adli Sicil Kaydı. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti. Vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek ilişiksiz belgesi. (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) İlanda belirtilen geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak). Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) ve istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. İhale doküman bedelinin(Şartname Bedeli) ödendiğine dair makbuz/dekont. Şartname ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.