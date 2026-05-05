T.C. ESKİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 23:50
T.C.
ESKİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESKİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıdaki listede belirtilen davalılar ve dava konusu taşınmazlara yönelik, mahkememizde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile Değişik 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal ve düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi gerçekleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği kamulaştırma bedelinin adınıza taşınmazın bulunduğu yer T.C. Ziraat Bankası Şubesine yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 15/04/2026
|
Sıra
No
|
Dosya No
|
Davacı
|
Davalı/Davalılar
|
Dava Konusu Taşınmazlar
|
1
|
2026/97
|
TEDAŞ
|
Akbuğday ÇAYMAZ
Fatımana DÖLEK
Feride DÖLEK
Mejmule KESKİN
Songül KARAKOÇ
Zeycan KOYUNCU
|
Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1506 ada 16 parsel
|
2
|
2026/98
|
TEDAŞ
|
Afife MUTLU
Döne BAYBAĞAN
Esra KARAKOÇ
Fatma KARAKOÇ
Fatma Nilay KARATEPE
Mehmet KARAKOÇ
Salim KARAKOÇ
Taner KARAKOÇ
|
Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1502 ada 10 parsel
|
3
|
2026/99
|
TEDAŞ
|
Ali KARAKOÇ
|
Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1504 ada 1 parsel
|
4
|
2026/100
|
TEDAŞ
|
Kemal ERTEN
|
Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1504 ada 2 parsel
|
5
|
2026/101
|
TEDAŞ
|
Abdullah DÖLEK
Ayşe DÖLEK
Gönül MERAL
Hasan Hüseyin ERMİŞ
İrfan DÖLEK
Kadir DÖLEK
Özcan DÖLEK
Recep DÖLEK
Selahattin DÖLEK
Sıddıka DÖLEK
Şerife ERMİŞ
|
Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1504 ada 3 parsel
|
6
|
2026/102
|
TEDAŞ
|
Kemal ERTEN
|
Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahalles 1505 ada 1 parsel
|
7
|
2026/103
|
TEDAŞ
|
Yunus ÖZTÜRK
|
Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1505 ada 15 parsel