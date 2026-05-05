T.C.

ESKİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıdaki listede belirtilen davalılar ve dava konusu taşınmazlara yönelik, mahkememizde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile Değişik 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal ve düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi gerçekleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği kamulaştırma bedelinin adınıza taşınmazın bulunduğu yer T.C. Ziraat Bankası Şubesine yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 15/04/2026

Sıra

No Dosya No Davacı Davalı/Davalılar Dava Konusu Taşınmazlar 1 2026/97 TEDAŞ Akbuğday ÇAYMAZ

Fatımana DÖLEK

Feride DÖLEK

Mejmule KESKİN

Songül KARAKOÇ

Zeycan KOYUNCU Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1506 ada 16 parsel 2 2026/98 TEDAŞ Afife MUTLU

Döne BAYBAĞAN

Esra KARAKOÇ

Fatma KARAKOÇ

Fatma Nilay KARATEPE

Mehmet KARAKOÇ

Salim KARAKOÇ

Taner KARAKOÇ Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1502 ada 10 parsel 3 2026/99 TEDAŞ Ali KARAKOÇ Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1504 ada 1 parsel 4 2026/100 TEDAŞ Kemal ERTEN Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1504 ada 2 parsel 5 2026/101 TEDAŞ Abdullah DÖLEK

Ayşe DÖLEK

Gönül MERAL

Hasan Hüseyin ERMİŞ

İrfan DÖLEK

Kadir DÖLEK

Özcan DÖLEK

Recep DÖLEK

Selahattin DÖLEK

Sıddıka DÖLEK

Şerife ERMİŞ Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1504 ada 3 parsel 6 2026/102 TEDAŞ Kemal ERTEN Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahalles 1505 ada 1 parsel 7 2026/103 TEDAŞ Yunus ÖZTÜRK Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 1505 ada 15 parsel