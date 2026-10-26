T.C. ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/212 Esas

DAVALI : HÜSNİYE YILDIZ (T.C:24*******84)



Davacı Nermin Coşkun tarafından açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;Dava konusu Karabük ili Eskipazar ilçesi Kıranköy Mahallesi 268 ada 1 parsel, 267 ada 1 parsel ve 269 ada 4 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.Mahkememizce Uyap sisteminde mernis adresinin bulunmadığı, kayıtlı olan yurtiçi ikametgah adresine daha önce dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkarılmış olup tanınmıyor olması gerekçeleriyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününü bildirir zaptın ilanen tebliğine karar verilmiştir.İş bu tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği, 03/11/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.