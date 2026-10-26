T.C. ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/130 Esas

DAHİLİ DAVALI : MUSTAFA YANDI (T.C:56*******00)



Davacılar Ramazan İtişgen tarafından açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;Dava konusu Karabük ili Eskipazar ilçesi Deresoplan Köyü 162 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.Mahkememizce Uyap sisteminde mernis adresinin bulunmadığı, kayıtlı olan yurtiçi ikametgah adresine daha önce dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkarılmış olup tanınmıyor olması gerekçeleriyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir zaptın ilanen tebliğine karar verilmiştir.İş bu dava dilekçesi ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi ibraz etmeniz, HMK 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği, 03/11/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2026