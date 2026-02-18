T.C.

ESKİŞEHİR

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/16 Tereke

16/01/2026



İLAN METNİ

Müteveffa HÜLYA DAĞLI'nın ile ilgili mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; BİLECİK ili, SÖĞÜT ilçesi, YEŞİLYURT mah/köy, 37 Cilt, 63 Hane no, MEHTİ ve RASİME kızı, 11/05/1965 doğumlu, 487*****96 T.C. Kimlik numaralı müteveffa HÜLYA DAĞLI'nın 13/12/2024 tarihinde vefat ettiğinden, tereke resmi defter tutulması talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklıların T.M.K.'nin 621.maddesi gereğince ikinci ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklıların varsa kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar da dahil olmak üzere vesaikleri ile birlikte kaydettirmeleri, deftere kayıt yaptırmayanların süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği ve duruşmanın 15/05/2026 tarihinde saat 10:55'e bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.