Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ESKİŞEHİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.12.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C. ESKİŞEHİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/44 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı

        04.03.2025

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Cunudiye mah., 121 ada, 11 parsel (yeni 12762 ada, 30 parsel) sayılı taşınmazın maliki Mustafa Koşmatoğlu'na Eskişehir Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğinden;
        Kayyımlıkla idare edilen Mustafa Koşmatoğlu'nun 588 mad. Uyarınca gaipliğine karar verileceğinden bu kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.03.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02360235