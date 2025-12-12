İ L A N



T.C. ESKİŞEHİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/44 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

04.03.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Cunudiye mah., 121 ada, 11 parsel (yeni 12762 ada, 30 parsel) sayılı taşınmazın maliki Mustafa Koşmatoğlu'na Eskişehir Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğinden;

Kayyımlıkla idare edilen Mustafa Koşmatoğlu'nun 588 mad. Uyarınca gaipliğine karar verileceğinden bu kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.03.2025