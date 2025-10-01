İ L A N



T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN



ESAS SAYISI : 2023/36 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 02/11/2017 tarih ve 2016/195 Esas, 2017/1994 Karar sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu " Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, BATIKENT Mahalle/Köy, 19162 Ada, 2 Parsel, " taşınmazın 1. İhale tarihi 16/12/2025 - 2. İhale Tarihi 12/01/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Adresi tespit edilemeyen: Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi DR.Ziya Kaya Mah. Ada Sok. No:5 İç Kapı No:14 Gemlik/BURSA olan, Eskişehir ili, Tepebaşı Mahallesi, Cumhuriye Mah/köy, C:8, Aile S.N:365, S.N:7'de nüfusa kayıtlı, Ömer Lütfi ve Şükriye'den olma, 01/06/1957 doğumlu, 14915104678 T.C. Kimlik Numaralı, Faruk ÖZLÜ'ye İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağıilan olunur. 24/09/2025