T.C.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI



1-) İDARENİN

a) Adı :Tepebaşı Belediyesi

b) Adresi : Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası : 0 222 211 40 00 – 0 222 320 49 20

d)Elektronik posta adresi (varsa) : emlakistimlak@tepebasi.bel.tr.

2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda yazılı 11 adet taşınmazın satışı işidir.

3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile

4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI

İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²’si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin satışı işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN SIRA NO İLİ / İLÇESİ

MAHALLESİ ADA

NO PARSEL

NO YÜZÖLÇÜMÜ

(M²) HİSSE

ORANI HİSSEYE

İSABET

EDEN

(M²) NİTELİĞİ İMAR

DURUMU MUHAMMEN

SATIŞ

BEDELİ (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL) İHALE

TARİH VE SAATİ 1 Eskişehir/Tepebaşı

Zafer 25174 11 260,30 TAM 260,30 ARSA BİTİŞİK NİZAM 4 KAT KONUT ALANI 5.206.000,00 156.180,00 22.04.2025

10:40 2 Eskişehir/Tepebaşı

Karaçobanpınarı - 395 3.100,00 TAM 3.100,00 TARLA PLANSIZ 2.325.000,00 69.750,00 22.04.2025

10:45 3 Eskişehir/Tepebaşı

Mollaoğlu 114 1 438,13 TAM 438,13 ARSA PLANSIZ

(Arsa) 438.130,00 13.145,00 22.04.2025

10:50 4 Eskişehir/Tepebaşı

Orta 23282 1 639,92 TAM 639,92 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 3.546.436,64 106.395,00 22.04.2025

10:55 5 Eskişehir/Tepebaşı

Orta 23282 2 637,23 TAM 637,23 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 3.532.044,82 105.965,00 22.04.2025

11:00 6 Eskişehir/Tepebaşı

Orta 23282 3 631,21 TAM 631,21 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 3.498.935,90 104.970,00 22.04.2025

11:05 7 Eskişehir/Tepebaşı

Orta 23282 4 591,34 TAM 591,34 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 3.277.283,15 98.320,00 22.04.2025

11:10 8 Eskişehir/Tepebaşı

Orta 23282 5 591,81 TAM 591,81 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 3.280.166,11 98.405,00 22.04.2025

11:15 9 Eskişehir/Tepebaşı

Orta 23282 6 631,17 TAM 637,17 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 3.498.941,39 104.970,00 22.04.2025

11:20 10 Eskişehir/Tepebaşı

Orta 23282 7 637,46 TAM 637,46 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 3.533.479,03 106.005,00 22.04.2025

11:25 11 Eskişehir/Tepebaşı

Orta 23282 8 640,60 TAM 640,60 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 3.550.756,12 106.525,00 22.04.2025

11:30

5-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale gününden önce 21.04.2025 Pazartesi günü saat en geç 16:00’ a kadar 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11 sıra nolu ilanlar için 11.000,00-TL, 3 sıra nolu ilan için 5.000,00 TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

6-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,

e) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,(Noter Onaylı)

f) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

g) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu

olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.

7-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR.