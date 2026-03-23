T.C.

ESPİYE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10. MADDESİ GEREĞİ İLAN TUTANAĞI



Espiye Tapu Siciline kayıtlı olup Giresun ili, Espiye ilçesi, Çam Mahallesi, Karadere Mahallesi ve İbrahimşeyh Köyü'nde bulunan aşağıda dökümü gösterilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden aşağıda bildirilen taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, “kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan yerlerin Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescili” için Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından tapu malikleri aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun gereğince mahkememize açılan ve esas numarası tek rakam ile biten davaların yargılamasının, Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalar üzerinden yürütüleceği, dosyaların duruşmalarının 16/06/2026 günü, saat 09:00'dan itibaren yapılacağı, ilgililerin Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN duyurulur.13/03/2026

Dosya No Taşınmazın bilgileri (Espiye İlçesi) Kamulaştırılacak Alan (Daimi/Geçici) Taşınmazların Malikleri 2026/59 Çam Mahallesi, 233 Ada 16 Parsel 735,62m² (D) - 263,17m² (G) Hakan Özoğul - 2026/61 Çam Mahallesi, 233 Ada 33 Parsel 1526,49m² (D) - 596,10m² (G) Adnan Özer, Ayhan Özer - 2026/63 Çam Mahallesi, 238 Ada 3 Parsel 278,89m² (D) - 108,12m² (G) Bilgehan Özkul, Ebru Etgi, Faruk Özkul, Sadık Özkul, Tarık Özkul, Haşim Özkul 2026/65 Çam Mahallesi, 238 Ada 7 Parsel 413,47m² (D) - 127,31m² (G) Hüseyin Önal Mirasçıları - 2026/67 Çam Mahallesi, 238 Ada 9 Parsel 656,58m² (D) - 267,67m² (G) Aydın Köksal, Nurşen Yılmaz, Gönül Bolat,Handan Melek Bilgin, İrfan İbrahim Köksal,Temel Köksal, Emine Köksal, Güner Esen,Celaleddin Köksal - 2026/69 Çam Mahallesi, 244 Ada 11 Parsel 285,96m² (D) - 92,64m² (G) Alaittin Önal, Mehmet Önal, Ahmet Önal, Ayhan Önal 2026/71 Çam Mahallesi, 244 Ada 12 Parsel 1241,87m² (D) - 454,90m² (G) Hulusi Bilgin, Azize Bilgin, Hasan Bilgin,Yeter Yıldırım, Ayşe Bilgin - 2026/73 Çam Mahallesi, 244 Ada 14 Parsel 533,62m² (D) - 192,27m² (G) Deniz Özen, Derya Kapucu, Emine Özen,Ulaş Özen, Volkan Özen - 2026/75 Çam Mahallesi, 244 Ada 15 Parsel 217,66m² (D) - 111,68m² (G) Aydın Köksal, Nurşen Yılmaz, Gönül Bolat,Handan Melek Bilgin, İrfan İbrahim Köksal,Temel Köksal, Emine Köksal, Güner Esen,Celaleddin Köksal - 2026/77 Çam Mahallesi, 244 Ada 34 Parsel 1082,38m² (D) - 396,91m² (G) Engin Kara, Hasibe Önal, İpek Önal,Muazzez Abanoz - 2026/79 Çam Mahallesi, 238 Ada 41 Parsel 75,43m² (D) - 66,17m² (G) Mustafa Özoğul - 2026/81 Çam Mahallesi, 238 Ada 43 Parsel 593,74m² (D) - 302,64m² (G) Hayrettin Mucukoğlu, Münevver Özoğul,Fatma Önal, Nuran Önal, Suzan Perçin,Memnune Önal, Serkan Önal, Seyit Önal,Serdar Önal, Mustafa Önal, Abdullah Önal - 2026/83 Çam Mahallesi, 238 Ada 44 Parsel 606,82m² (D) - 146,02m² (G) Alaittin Gürsoy, Ali Gürsoy, Ali Kemal Kırca,Ali Naci Çapkın, Ayşe Gürsoy, Ayşe Kırca,Celal Kırca, Emine Karaman, İsmail Gürsoy,İkbal Fatma Gürsoy, Mehtap Gürsoy Tıskaoğlu,Kebire Şahin, Mehmet Bolat, Melek Alim,Melek Gürsoy, Menşüre Külah, Mustafa Gürsoy,Münevver Geçit, Nebile Çapkın, Şadıman Sezer,Zekeriya Çapkın - 2026/85 Çam Mahallesi, 239 Ada 2 Parsel 1302,83m² (D) - 474,81m² (G) İsmail Hakkı Gürsoy - 2026/87 Çam Mahallesi, 239 Ada 3 Parsel 255,89m² (D) - 103,16m² (G) Fatma Uzun, Hasan Güven, Orhan Güven - 2026/89 İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 46 Parsel 373,56m² (D) - 173,50m² (G) Akın Çırak, Alaettin Çırak, Artın Çırak,Aykut Çırak, Ayşe Çırak, Azize Çırak,Berker Yılmaz, Neşide Çırak, Erkan Çırak,Eda Yılmaz Uzun, Emine Gülizar Emecan,Kezban Meyveci, Nurten Yılmaz, Yücel Çırak,Tevfik Fikret Yılmaz, Arzu Çırak - 2026/91 İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 55 Parsel 332,64m² (D) - 127,42m² (G) Fatma Gülübol, Hatice Çırak, İbrahim Çırak,Sevgi Gülübol - 2026/93 İbrahimşeyh Köyü, 122 Ada 3 Parsel 82,59m² (D) Ahmet Şişman, Atilla Altuntaş, Büşra Ulaba,Erdoğan Şişman, Fikri Şişman, Sebahat Kuş,İrem Altuntaş, Yeşim Altuntaş, Yıldız Gül,Uğur Altuntaş,Meliha Gürsoy,Yakup Şişman - 2026/95 İbrahimşeyh Köyü, 122 Ada 4 Parsel 959,73m² (D) - 318,68m² (G) İsmet Şişman, Kenan Şişman, Rabiye Şişman - 2026/97 İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 27 Parsel 505,46m² (D) - 174,15m² (G) Bekir Şişman, Nigar Cantürk, Döndü Akmaz - 2026/99 Çam Mahallesi, 247 Ada 49 Parsel (1) 130,49m² (D) - 53,99m² (G) Emine Güven - Çam Mahallesi, 248 Ada 6 Parsel (2) 337,28m² (D) - 83,14m² (G) 2026/101 Çam Mahallesi, 247 Ada 50 Parsel 871,15m² (D) - 323,15m² (G) Temel Güven Mirasçıları ve Yetkin Güven - 2026/103 Çam Mahallesi, 248 Ada 7 Parsel 972,20m² (D) - 410,05m² (G) Ahmet Kılıç - 2026/105 İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 42 Parsel 428,50m² (D) - 168,12m² (G) Kızlarbeyi Con Miarasçıları - 2026/107 İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 43 Parsel (1) 1,28m² (D) - 10,60m² (G) İsa Çakmakçı - İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 44 Parsel (2) 508,95m² (D) - 154,09m² (G) 2026/109 Çam Mahallesi, 244 Ada 39 Parsel 370,42m² (D) - 120,20m² (G) Esma Önal, Mürsel Önal, Zehra Önal,Yeliz Karan, Öcal Önal, Yeter Vural,Şenel Arslan, Hüseyin Önal - 2026/111 Çam Mahallesi, 244 Ada 40 Parsel 408,18m² (D) - 153,27m² (G) Esma Önal, Mürsel Önal, Zehra Önal,Yeliz Karan, Öcal Önal, Yeter Vural,Şenel Arslan, Hüseyin Önal - 2026/113 Çam Mahallesi, 244 Ada 45 Parsel 129,78m² (D) - 67,80m² (G) Zeliha Önal, İsmail Önal, Nuran Önal,Cengiz Önal, Engiz Önal, Sündüs Önal,Güzel Türkmen, Aynur Kurt, Turgut Önal - 2026/115 Çam Mahallesi, 247 Ada 7 Parsel 1023,21m² (D) - 299,02m² (G) Asım Kürtün, Fatma Narbay, Turgut Kürtün - 2026/117 Çam Mahallesi, 247 Ada 8 Parsel 73,91m² (D) - 106,30m² (G) Hakan Beşirli, Hatice Toraman, Ayla Akıllı,Hüseyin Akdoğan, Mehmet Akdoğan,Kadriye Güney, Bülent Beşirli, Aysel Aydın,Ahmet Beşirli, Şürkiye Okuyan,Fatma Beşirli, Ali Beşirli - 2026/119 Karadere Mahallesi, 1049 Ada 2 Parsel (1) 396,25m² (D) - 160,21m² (G) Burak Varol, Müge Say, Salim Varol - Karadere Mahallesi, 1050 Ada 3 Parsel (2) 25,24m² (D) 2026/121 Karadere Mahallesi, 1050 Ada 7 Parsel 738,68m² (D) - 292,36m² (G) Sebahat Akbay Mirasçıları - 2026/123 İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 29 Parsel 629,99m² (D) - 218,40m² (G) Mehmet Keskin Mirasçıları - 2026/125 İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 31 Parsel 726,72m² (D) - 291,65m² (G) Döndü Küçük, Hamza Küçük, Şenel Küçük - 2026/127 İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 32 Parsel 222,98m² (D) - 75,93m² (G) Döndü Akmaz - 2026/129 İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 34 Parsel 310,66m² (D) - 114,54m² (G) Bahri Coşkun, Belma Coşkun, Birol Coşkun,Ebru Gezgin, Esma Kazan Mehmet Coşkun,Ercan Coşkun, Hadiye Coşkun,Emine Eskiköy - 2026/131 İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 35 Parsel 822,07m² (D) - 310,93m² (G) Bahri Coşkun - 2026/133 Karadere Mahallesi, 190 Ada 9 Parsel 344,97m² (D) - 151,97m² (G) Ayşe Turan - 2026/135 Karadere Mahallesi, 190 Ada 10 Parsel 579,57m² (D) - 210,62m² (G) Salih Hikmet Ergün - 2026/137 Karadere Mahallesi, 190 Ada 38 Parsel 325,98m² (D) - 159,30m² (G) Melek Turan - 2026/139 Karadere Mahallesi, 190 Ada 39 Parsel 314,40m² (D) - 134,17m² (G) Temel Temel -