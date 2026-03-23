T.C. ESPİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10. MADDESİ GEREĞİ İLAN TUTANAĞI
Espiye Tapu Siciline kayıtlı olup Giresun ili, Espiye ilçesi, Çam Mahallesi, Karadere Mahallesi ve İbrahimşeyh Köyü'nde bulunan aşağıda dökümü gösterilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden aşağıda bildirilen taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, “kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan yerlerin Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescili” için Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından tapu malikleri aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun gereğince mahkememize açılan ve esas numarası tek rakam ile biten davaların yargılamasının, Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalar üzerinden yürütüleceği, dosyaların duruşmalarının 16/06/2026 günü, saat 09:00'dan itibaren yapılacağı, ilgililerin Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN duyurulur.13/03/2026
|Dosya No
|Taşınmazın bilgileri (Espiye İlçesi)
|Kamulaştırılacak Alan (Daimi/Geçici)
|Taşınmazların Malikleri
|2026/59
|Çam Mahallesi, 233 Ada 16 Parsel
|735,62m² (D) - 263,17m² (G)
|Hakan Özoğul -
|2026/61
|Çam Mahallesi, 233 Ada 33 Parsel
|1526,49m² (D) - 596,10m² (G)
|Adnan Özer, Ayhan Özer -
|2026/63
|Çam Mahallesi, 238 Ada 3 Parsel
|278,89m² (D) - 108,12m² (G)
|Bilgehan Özkul, Ebru Etgi, Faruk Özkul, Sadık Özkul, Tarık Özkul, Haşim Özkul
|2026/65
|Çam Mahallesi, 238 Ada 7 Parsel
|413,47m² (D) - 127,31m² (G)
|Hüseyin Önal Mirasçıları -
|2026/67
|Çam Mahallesi, 238 Ada 9 Parsel
|656,58m² (D) - 267,67m² (G)
|Aydın Köksal, Nurşen Yılmaz, Gönül Bolat,Handan Melek Bilgin, İrfan İbrahim Köksal,Temel Köksal, Emine Köksal, Güner Esen,Celaleddin Köksal -
|2026/69
|Çam Mahallesi, 244 Ada 11 Parsel
|285,96m² (D) - 92,64m² (G)
|Alaittin Önal, Mehmet Önal, Ahmet Önal, Ayhan Önal
|2026/71
|Çam Mahallesi, 244 Ada 12 Parsel
|1241,87m² (D) - 454,90m² (G)
|Hulusi Bilgin, Azize Bilgin, Hasan Bilgin,Yeter Yıldırım, Ayşe Bilgin -
|2026/73
|Çam Mahallesi, 244 Ada 14 Parsel
|533,62m² (D) - 192,27m² (G)
|Deniz Özen, Derya Kapucu, Emine Özen,Ulaş Özen, Volkan Özen -
|2026/75
|Çam Mahallesi, 244 Ada 15 Parsel
|217,66m² (D) - 111,68m² (G)
|Aydın Köksal, Nurşen Yılmaz, Gönül Bolat,Handan Melek Bilgin, İrfan İbrahim Köksal,Temel Köksal, Emine Köksal, Güner Esen,Celaleddin Köksal -
|2026/77
|Çam Mahallesi, 244 Ada 34 Parsel
|1082,38m² (D) - 396,91m² (G)
|Engin Kara, Hasibe Önal, İpek Önal,Muazzez Abanoz -
|2026/79
|Çam Mahallesi, 238 Ada 41 Parsel
|75,43m² (D) - 66,17m² (G)
|Mustafa Özoğul -
|2026/81
|Çam Mahallesi, 238 Ada 43 Parsel
|593,74m² (D) - 302,64m² (G)
|Hayrettin Mucukoğlu, Münevver Özoğul,Fatma Önal, Nuran Önal, Suzan Perçin,Memnune Önal, Serkan Önal, Seyit Önal,Serdar Önal, Mustafa Önal, Abdullah Önal -
|2026/83
|Çam Mahallesi, 238 Ada 44 Parsel
|606,82m² (D) - 146,02m² (G)
|Alaittin Gürsoy, Ali Gürsoy, Ali Kemal Kırca,Ali Naci Çapkın, Ayşe Gürsoy, Ayşe Kırca,Celal Kırca, Emine Karaman, İsmail Gürsoy,İkbal Fatma Gürsoy, Mehtap Gürsoy Tıskaoğlu,Kebire Şahin, Mehmet Bolat, Melek Alim,Melek Gürsoy, Menşüre Külah, Mustafa Gürsoy,Münevver Geçit, Nebile Çapkın, Şadıman Sezer,Zekeriya Çapkın -
|2026/85
|Çam Mahallesi, 239 Ada 2 Parsel
|1302,83m² (D) - 474,81m² (G)
|İsmail Hakkı Gürsoy -
|2026/87
|Çam Mahallesi, 239 Ada 3 Parsel
|255,89m² (D) - 103,16m² (G)
|Fatma Uzun, Hasan Güven, Orhan Güven -
|2026/89
|İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 46 Parsel
|373,56m² (D) - 173,50m² (G)
|Akın Çırak, Alaettin Çırak, Artın Çırak,Aykut Çırak, Ayşe Çırak, Azize Çırak,Berker Yılmaz, Neşide Çırak, Erkan Çırak,Eda Yılmaz Uzun, Emine Gülizar Emecan,Kezban Meyveci, Nurten Yılmaz, Yücel Çırak,Tevfik Fikret Yılmaz, Arzu Çırak -
|2026/91
|İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 55 Parsel
|332,64m² (D) - 127,42m² (G)
|Fatma Gülübol, Hatice Çırak, İbrahim Çırak,Sevgi Gülübol -
|2026/93
|İbrahimşeyh Köyü, 122 Ada 3 Parsel
|82,59m² (D)
|Ahmet Şişman, Atilla Altuntaş, Büşra Ulaba,Erdoğan Şişman, Fikri Şişman, Sebahat Kuş,İrem Altuntaş, Yeşim Altuntaş, Yıldız Gül,Uğur Altuntaş,Meliha Gürsoy,Yakup Şişman -
|2026/95
|İbrahimşeyh Köyü, 122 Ada 4 Parsel
|959,73m² (D) - 318,68m² (G)
|İsmet Şişman, Kenan Şişman, Rabiye Şişman -
|2026/97
|İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 27 Parsel
|505,46m² (D) - 174,15m² (G)
|Bekir Şişman, Nigar Cantürk, Döndü Akmaz -
|2026/99
|Çam Mahallesi, 247 Ada 49 Parsel (1)
|130,49m² (D) - 53,99m² (G)
|Emine Güven -
|Çam Mahallesi, 248 Ada 6 Parsel (2)
|337,28m² (D) - 83,14m² (G)
|2026/101
|Çam Mahallesi, 247 Ada 50 Parsel
|871,15m² (D) - 323,15m² (G)
|Temel Güven Mirasçıları ve Yetkin Güven -
|2026/103
|Çam Mahallesi, 248 Ada 7 Parsel
|972,20m² (D) - 410,05m² (G)
|Ahmet Kılıç -
|2026/105
|İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 42 Parsel
|428,50m² (D) - 168,12m² (G)
|Kızlarbeyi Con Miarasçıları -
|2026/107
|İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 43 Parsel (1)
|1,28m² (D) - 10,60m² (G)
|İsa Çakmakçı -
|İbrahimşeyh Köyü, 121 Ada 44 Parsel (2)
|508,95m² (D) - 154,09m² (G)
|2026/109
|Çam Mahallesi, 244 Ada 39 Parsel
|370,42m² (D) - 120,20m² (G)
|Esma Önal, Mürsel Önal, Zehra Önal,Yeliz Karan, Öcal Önal, Yeter Vural,Şenel Arslan, Hüseyin Önal -
|2026/111
|Çam Mahallesi, 244 Ada 40 Parsel
|408,18m² (D) - 153,27m² (G)
|Esma Önal, Mürsel Önal, Zehra Önal,Yeliz Karan, Öcal Önal, Yeter Vural,Şenel Arslan, Hüseyin Önal -
|2026/113
|Çam Mahallesi, 244 Ada 45 Parsel
|129,78m² (D) - 67,80m² (G)
|Zeliha Önal, İsmail Önal, Nuran Önal,Cengiz Önal, Engiz Önal, Sündüs Önal,Güzel Türkmen, Aynur Kurt, Turgut Önal -
|2026/115
|Çam Mahallesi, 247 Ada 7 Parsel
|1023,21m² (D) - 299,02m² (G)
|Asım Kürtün, Fatma Narbay, Turgut Kürtün -
|2026/117
|Çam Mahallesi, 247 Ada 8 Parsel
|73,91m² (D) - 106,30m² (G)
|Hakan Beşirli, Hatice Toraman, Ayla Akıllı,Hüseyin Akdoğan, Mehmet Akdoğan,Kadriye Güney, Bülent Beşirli, Aysel Aydın,Ahmet Beşirli, Şürkiye Okuyan,Fatma Beşirli, Ali Beşirli -
|2026/119
|Karadere Mahallesi, 1049 Ada 2 Parsel (1)
|396,25m² (D) - 160,21m² (G)
|Burak Varol, Müge Say, Salim Varol -
|Karadere Mahallesi, 1050 Ada 3 Parsel (2)
|25,24m² (D)
|2026/121
|Karadere Mahallesi, 1050 Ada 7 Parsel
|738,68m² (D) - 292,36m² (G)
|Sebahat Akbay Mirasçıları -
|2026/123
|İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 29 Parsel
|629,99m² (D) - 218,40m² (G)
|Mehmet Keskin Mirasçıları -
|2026/125
|İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 31 Parsel
|726,72m² (D) - 291,65m² (G)
|Döndü Küçük, Hamza Küçük, Şenel Küçük -
|2026/127
|İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 32 Parsel
|222,98m² (D) - 75,93m² (G)
|Döndü Akmaz -
|2026/129
|İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 34 Parsel
|310,66m² (D) - 114,54m² (G)
|Bahri Coşkun, Belma Coşkun, Birol Coşkun,Ebru Gezgin, Esma Kazan Mehmet Coşkun,Ercan Coşkun, Hadiye Coşkun,Emine Eskiköy -
|2026/131
|İbrahimşeyh Köyü, 129 Ada 35 Parsel
|822,07m² (D) - 310,93m² (G)
|Bahri Coşkun -
|2026/133
|Karadere Mahallesi, 190 Ada 9 Parsel
|344,97m² (D) - 151,97m² (G)
|Ayşe Turan -
|2026/135
|Karadere Mahallesi, 190 Ada 10 Parsel
|579,57m² (D) - 210,62m² (G)
|Salih Hikmet Ergün -
|2026/137
|Karadere Mahallesi, 190 Ada 38 Parsel
|325,98m² (D) - 159,30m² (G)
|Melek Turan -
|2026/139
|Karadere Mahallesi, 190 Ada 39 Parsel
|314,40m² (D) - 134,17m² (G)
|Temel Temel -