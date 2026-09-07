T.C. EZİNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2023/185 Esas-2026/226 Karar

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H. KATILAN: MEHMET SEMİZER

SANIK : DURSUN ALTUNTAŞ, Dursan oğlu, Saadet’ten olma, 25/08/1986 Eminönü doğumlu, Malatya ili Pütürge ilçesi Arınlı köy/mahallesi nüf. kayıtlı

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 09/09/2020

SUÇ YERİ : ÇANAKKALE/EZİNE

KARAR TARİHİ: 16/06/2026



Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Sanık DURSUN ALTUNTAŞ'ın üzerine atılı Dolandırıcılık suçundan 5271 Sayılı CMK.’ nın 157/1 maddesi uyarınca neticeten 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasının Ertelenmesine, 6600-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair gıyabında verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren İki Hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edildiği tarihten itibaren İki Hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’ ne yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 03/09/2026