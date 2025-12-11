T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/266 Esas

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. S. Sevde Sobacı tarafından Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Akköy köyü, 0 ada 771 parsel sayılı taşınmazın Çanakkale İli sınırları içerisindeki Ezine TM - Köprübaşı DM Enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırılması, bedelinin tespiti, tapu kaydının TEDAŞ adına tapuya tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu'nun 09/03/2022 gün ve 10-691 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Kamu yararı kararının TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 11/03/2025 tarih ve 1271343 sayılı Olur'u ile onaylandığını,

3-Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Ezine Şubesine yatırılacağı,

4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

7-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.