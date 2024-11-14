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        T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 15.11.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

        Dosya No: 2024/399 Esas

        Davacı TEİAŞ vekili Av. Emre Sobacı tarafından davalı İbrahim Şafak Uluer aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip kararı uyarınca; Davacı vekili dava dilekçesiyle; Kamu yararı uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanan Çanakkale ili Ezine ilçesi, Kemallı Mahallesi, 198 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın 1,22 m2 mülkiyet hakkı ve 24,44 m2 irtifak hakkının kamulaştırma yolu ile davacı kuruluş lehine daimi irtifak hakkı tescili için 4650 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelle pazarlıkla satın almak için yukarıda kaydı yazılı gayrimenkulün malikine pazarlığa çağrı yapıldığını ancak maliklerin yapılan çağrıya rağmen uzlaşmaya gelmediklerini belirterek Çanakkale ili Ezine ilçesi, Kemallı Mahallesi, 198 ada, 6 parselde kayıtlı toplam 1829,28 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmazın 1,22 m2 mülkiyet hakkı ve 24,44 m2 irtifak hakkının kamulaştırma yolu ile davacı TEİAŞ kuruluşu lehine kamulaştırma bedelinin tespiti ile işbu tespit edilen bedel mukabilinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile tapuya tesciline karar verilmesi için 27/09/2024 tarihinde mahkememizde dava açmış olup, 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10.maddesinn 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02120862