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        T.C. FATSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.05.2025 - 00:00
        T.C. FATSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/139 Esas


        MU** KE** ve AT** oğlu, Fatsa 1971 doğumlu, 311*****104 T.C. Kimlik no'lu Davalı Hakan Saçlı;
        Davacı Haydar Gürsü tarafından hissedarı olduğunuzdava konusu Ordu ili Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesinde kain 1431 ve 1398 parsele ilişkin açılan "Ortaklığın Giderilmesi" davasının yapılan yargılamasında;
        UYAP sistemine tanımlı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün Tebligat Kanununun 28. Ve diğer maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        09/07/2025 günü saat: 09:50'deki duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Tebligat Kanununun 31. Maddesi uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02214983