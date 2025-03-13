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        T.C. FETHİYE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.03.2025 - 00:00
        T.C.
        FETHİYE
        2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N

        DOSYA NO: 2022/285
        KARAR NO: 2024/442


        "Bilinçli Taksirle Öldürme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında CMK'nın 223/2-c bendi gereğince BERAATİNE karar verilmiş olup, İrene ve Rowena kızı , 1988 HOLLANDA d.lu, müşteki IRENE ROWENA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.07/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02188122