T.C.

FETHİYE

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/73 Esas

İLAN

Davacı, Cengiz YALÇIN ilebir kısım davalılarile asıl dosya davalısı Murat PAMUKCU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Elatmanın Önlenmesi davası nedeniyle; asıl dosya davalısı Murat Pamukçu'nun tespit edilen ve bildirilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların iade edilmiş olması nedeniyle davalı adına Tebligat Kanunu'nun 28/3 maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, ilgili davada asıl dosya davalı sıfatında olduğundan işbu dava için "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." şerhi ile duruşmanın 14/01/2027 günü saat 09:50'ye talik edildiği davalı Murat PAMUKÇU'ya (TC-51637111522)tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.