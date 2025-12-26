T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/5 Tereke



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MEHMET ÖDEMİŞ ( 63760286794 TC Kimlik Numaralı, ŞANLIURFA ili, BİRECİK ilçesi, MEYDAN mah/köy, 4 Cilt, 263 Aile sıra no, 27 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULAZİZ ve SABRİYE oğlu/kızı, 15/01/1949 dogumlu)'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Müteveffa Mehmet ÖDEMİŞ ile kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunun 621.maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.