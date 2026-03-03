T.C.

GAZİANTEP

11. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/770 Esas

02.03.2026

İLAN

Davacı , MELEK MUSLUM ile Davalı , HAVAN IBRAHIM arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle tarafların Suriye'de evlendiklerini, evliliklerinden iki çocukları olduğunu, zaman içerisinde evlilik birliği temelinden sarsıldığından bahisle tarafların boşanmalarına ve çocukların velayetinin davacıya bırakılmasını talep etmiştir.

99754962764 Y.K.N. Havan IBRAHIM'e tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK.'nın 122. Maddesi gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği, bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK. 140-5 maddesi gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi taktirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız,

İş bu hususlar tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.