T.C.

GAZİANTEP

11. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2025/471 Esas

30.06.2026



İLAN

Davacı , ABİR CEDAN ile Davalı , ABDURRAHMAN MUHAMMED arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KABULÜNE

1-Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu 99235651224 yabancı kimlik numaralı ABDURRAHMAN MUHAMMED ile 99238651160 yabancı kimlik numaralı ABİR CEDAN'ın TMK md.166/1 uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 99703553562 yabancı kimlik numaralı ALİ MUHAMMED, 99241651096 yabancı kimlik numaralı RAVA MUHAMMED ve 99057155832 yabancı kimlik numaralı MURAT MUHAMMED'in velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayeti anneye verilen çocuklar ile baba arasında; her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi sabah saat 10.00 ile aynı gün akşam 17:00 saatleri arasında, babalar günü saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. Günü sabah saat 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle şahsi ilişki kurulmasına, süre bitiminde çocukların anneye teslimine,

4-Velayeti kendisine verilen çocuklar için velayeti alan tarafa TMK'nın velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuğa ait malvarlığı dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine, yoksa herhangi bir malvarlığının bulunup bulunmadığının aynı süre içerisinde mahkememize bildirilmesi süresi içerisinde mahkememize bildirilmemesi yada gerçeğe ayrkırı beyadna bulunulması halinde tüzüğün 4/2 ve TMK'nın 360 ve 361 . maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına (ihtarat yapıldı .)

5-Müşterek çocuklar lehine daha önce ayrı ayrı hükmedilen 1.500,00'er TL tedbir nafakasının karar tarihi (03/06/2026) itibariyle aylık ayrı ayrı 2.000,00'er TL'ye yükseltilmesine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar kesinleştiğinde iştirak nafakası olarak devamına,

6-Davacı lehine daha önce hükmedilen 1.500,00 TL tedbir nafakasının karar tarihi (03/06/2026) itibariyle aylık 2.000,00 TL'ye yükseltilmesine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar kesinleştiğinde yoksulluk nafakası olarak devamına,

7-Davacının 500.000,00 TL maddi tazminat talebinin 150.000,00 TL'sinin kabulü ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

8-Davacının 500.000,00 TL manevi tazminat talebinin 150.000,00 TL'sinin kabulü ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

9-Davanın adli yardımlı olarak açıldığı, adli yardım talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmakla, alınması gerekli olan 732,00 TL peşin harç, 615,40TL başvuru harcı, suç üstü ödeneğinden karşılanan tebligat ücretleri toplamı 1.150,00 TL ile 02/01/2026 fatura tarihli 25.248,00 TL basın ilan kurumu ücreti olmak üzere toplam 27.745,40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

10-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

11-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

12-HMK'nın 333.maddesi ve HMKY'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,

13-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 55 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.156 hükümleri uyarınca; karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan yeteri kadar suretin ilgili kütüklere işlenmek mahkeme yazı işleri müdürü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Gaziantep BAM'a istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 03/06/2026

İş bu hususlar tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.