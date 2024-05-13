T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞI

İLAN

T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/701 Esas

DAVALI : MUHARREM BOZKURT Beydilli Mahallesi, 66042 Nolu Sokak, No:4/1Şahinbey/ GAZİANTEP



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı eşiniz HATİCE BOZKURT tarafından 14.08.2023 tarihli dava dilekçesi ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma talepli dava açılmış ve ön inceleme duruşma günü 11.09.2024 günü saat 10:00 olarak belirlenmiş olmakla;

1-Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya sulh için gerekli hazırlığı yapmamanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur şerhi eklenmek suretiyle taraflara duruşma gününün ihtarına,

Ön inceleme duruşmasının 11.09.2024 günü saat 10:00'a bırakıldığı hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.