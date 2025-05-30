T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 31.05.2025 - 00:00
T.C.
GAZİANTEP
4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GAZİANTEP
4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/463 Esas
Konu : İlan.
28.05.2025
Gaipliği istenen 19375995828 T.C kimlik numaralı Raziye Caner'in 1986 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı , bu güne sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Raziye Caner'in bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.