T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/20 Esas

17.11.2025

Davacı , ALTAN GÖYŞEN ile Davalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;05.10.2025 tarihli fen bilirkişi raporu özetle; Şahinbey İlçesi, Zeytinli Mahallesinin tesis kadastro çalışmaları 766 sayılı tapulama Kanuna göre 25.01.1974 tarihinde kesinleştiğini, A ile belirlenen alanın 1992 yılında imar ihya çalışmalarına başladığı, günümüze kada r aralıksız bir şekilde kullanıldığı, tarımsal faaliyet yapıldığı tespit edildiğini, B ile belirlenen alanın 1999 yılında imar ihya çalışmalarına başladığı, günümüze kada r aralıksız bir şekilde kullanıldığı, tarımsal faaliyet yapıldığı tespit edildiğini, C ile belirlenen alanın 1985 yılında imar ihya çalışmalarına başladığı, Ancak 1999 yılında bu alanın kullanılmadığı, 2010 yılında tekrar kullanıma başladığı, bu nedenle bu alanın aralıksız bir şekilde kullanılmadığı tespit edildiği raporunda belirtmiştir.

Bu taşınmazın üzerinde bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/20 Esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur. 17.11.2025