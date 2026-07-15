T.C. GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1417 Esas

KARAR NO : 2026/275



Davalı : 1- MOHAMAD FATEH HIRBLI



Davacı , SARA HIRBLI ile Davalı , MOHAMAD FATEH HIRBLI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davalı MOHAMAD FATEH HIRBLI, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HÜKÜM:

1-BOŞANMA DAVASININ KABULÜ İLE;Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Karataş mah. 230 cilt, 101 hane, 1 BSN 38192308734 TC kimlik nolu 02/01/1994 doğumlu, Omar ve Samıe kızı SARA HIRBLI ile Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı, Mahmoud ve Mayada oğlu, 07/06/1994 doğumlu, 99173163582 Yabancı Kimlik Numaralı MOHAMAD FATEH HIRBLI'nın Medeni Kanunun 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacının boşanmanın eki niteliğinde maddi ve manevi tazminat talebinden vazgeçmiş olması nedeniyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3-Davacının ziynet alacağı davasının AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

4-Boşanma davasında, 492 sayılı Harçlar kanununa göre karar tarihinde alınması gerekli 732,00 TL harçtan davacı tarafça yatırılan 269,85 TL'nin mahsubu ile bakiye 462,15 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Boşanma davasında, davacı tarafça yatırılan 269,85 Başvuru harcı, 269,85 Peşin harç ile gider avansından tebligat ve posta gideri ve ilanen tebligat için kullanılan 71.321,60 TL olmak üzere; toplamda 71.861,30 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Boşanma davasında, davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,7-Boşanma davasında, davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Boşanma davasında, davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdanalınarak davacıya verilmesine,

8-Boşanma davasında, HMK'nın 333.maddesi ve HMK'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,

9-Boşanma davasında, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 55 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.156 hükümleri uyarınca; karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan yeteri kadar suretin ilgili kütüklere işlenmek mahkeme yazı işleri müdürü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

10-Ziynet alacağı davasında, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

11-Ziynet alacağı davasında, 492 sayılı harçlar kanununa göre karar tarihinde alınması gerekli 732,00 TL harçtan davacı tarafça yatırılan 269,85 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 462,15 TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

12-Ziynet alacağı davasında, davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

13-HMK'nın 333.maddesi ve HMK'nin 47. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına, Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile İKİ HAFTALIK süre içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere davacı ve davacı vekili yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.28/04/2026 tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.