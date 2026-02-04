T.C.

GAZİANTEP

8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/104 Esas

Konu : BASIN İLAN

15.01.2026



Davacı , ŞIH MEHMET UZLA ile Davalı , SERPİL UZLA arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

10/10/1975 doğumlu, Mehmet Hanefi ve Gülperi kızı, Davalı SERPİL UZLA tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile,

2-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Kr. Alinacar Köy/Mahallesi, Cilt;28, Hane;36, BSN;51, T.C. No:41*******70'da nüfusa kayıtlı, Fehmi ve Şaziye oğlu, 10/11/1971 doğumlu ŞIH MEHMET UZLA'nın ile aynı yer BSN:71'de kayıtlı 41*******50 TC kimlik numaralı Mehmet Hanefi ve Gülperi kızı, 10/10/1975 doğumlu, SERPİL UZLA'nın boşanmalarına dair Rheine Hukuk (Aile Mahkemesi) Mahkemesi'nin 26.11.2021 kesinleşme tarihli 13 F 164/18 sayılı kararının 5718 sayılı yasa uyarınca TANINMASINA VE TENFİZİNE,

3-Karar kesinleştiğinde nüfus müdürlüğü'ne bir suretinin gönderilmesine,

4-492 sayılı Harçlar Kanunu'nun gereğince; Karar ve ilam harcı olarak hesaplanan 615,40 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 435,5‬0 TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davacı tarafça yargılama masraflarının 179,90TL peşin harç, 179,90 TL başvurma harcı,gider avansından kullanılan 15.213,00 TL, toplamda 15.572,8‬0 TL'nin davalı tarafından alınıp, davacı tarafa verilmesine,

6-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 30.000,00 TL'nin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

8-HMK'nın 333.maddesi ve HMK'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,

9-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 55 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.156 hükümleri uyarınca; karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan yeteri kadar suretin ilgili kütüklere işlenmek mahkeme yazı işleri müdürü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.06/10/2025



İLGİLİ KİŞİ : SERPİL UZLA - 4*******50

GAZİANTEP ili, MERKEZ ilçesi, KR.ALİNACAR mah/köy, 28 Cilt, 36 Aile sıra no, 71 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET HANEFİ ve GÜLPERİ oğlu/kızı, 10/10/1975 dogumlu,