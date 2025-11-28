T.C. GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/468 Esas

KARAR NO : 2025/595



Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f-son ve 52/2 maddesi gereğince 4 YIL HAPİS ve 7600 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hasan ve Semra oğlu, 20/11/2000 doğumlu, Tokat Pazar Merkez mah/köy nüfusuna kayıtlı BURAK GÜRSES tüm aramalara rağmen bulunamamış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

İş builan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine bulunulacak beyan ile tutuklu veya hükümlü ise bulunduğu ceza infaz kurumu idaresine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 27.11.2025