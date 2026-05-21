        T.C. GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 23:50
        T.C. GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2024/116 Esas
        KARAR NO : 2026/132


        Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/03/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f-son maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS ve 5820 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hakan Rifat ve Seçel oğlu, 06/06/2000 doğumlu, Mersin nüfusuna kayıtlı HAKAN ALİ GÜR tüm aramalara rağmen bulunamamış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;
        İş builan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine bulunulacak beyan ile tutuklu veya hükümlü ise bulunduğu ceza infaz kurumu idaresine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 20.05.2026

