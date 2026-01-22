T.C. GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N

DOSYA NO : 2024/533 Esas

KARAR NO : 2025/687



Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Yaşaddin ve Hamiyet kızı, 03/08/2004 doğumlu, Ardahan, Göle, Dedeşen,mah/köy nüfusuna kayıtlı DİLAN CANPOLAT tüm aramalara rağmen bulunamamış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

İş builan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine bulunulacak beyan ile tutuklu veya hükümlü ise bulunduğu ceza infaz kurumu idaresine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 21.01.2026