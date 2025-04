T.C. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİ

T. C

GAZİANTEP

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO: 2018/3220 Esas No

KARAR NO : 2020/47 Karar no



Dairemizin22/01/2020 tarih ve 2018/3220 Esas , 2020/47 Karar no sayılı istinaf kararı ile Veysal ve Gülperi kızı,02/01/1979 doğumlu;Kahramanmaraş, Göksun, Hacımirza mah/köy nüfusuna kayıtlı Sanık Yasemin ACER hakkında Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçundan verilen 06/11/2018 tarih ve 2017/322 E. 2018/298 K. no sayılı, 1 yıl 13 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan istinaf başvurusunun incelenmesi sonucu"istinaf başvurusunun esastan reddine" karar verilmiş, tüm adres araştırmalarına rağmen istinaf kararı tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

1-7201 sayılı Tebliğat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince istinaf kararının İLANEN TEBLİĞİNE, 2-Kararın ilanen tebliğinden itibaren sanığın24/10/2019 tarihli 7188 sayılı Yasanın 29. maddesi ile CMK'nın 286. maddesine eklenen 3. fıkra gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere 5271 sayılı CMK'nın 286. maddesi gereğince TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği ilan olunur. 14/03/2025