Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2024/85580 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/85580 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, Güvenevler Mahalle, 5556 Ada, 1 Parsel, G Blok, 14 kat, 53 Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmaz A,B,C,D,E,F ve G Blokta 16 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası? niteliklidir. taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tapuludur.Satışa konu daire konum olarak Mustafa Taşar caddesi, 29027 ve 29047 nolu sokaklara cepheli yer almaktadır. Parsel üzerinde 2 bodrum kat + zemin kat + 14 normal kattan oluşan onyedikatlı 7 bloktan oluşan Via Life sitesi bulunmaktadır. Meskenin 3 oda, 1 salon, mutfak, kiler, banyo, Lv-wc, antre, hol ve 2 balkon bölümlü olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın inşaat alanlı site alanı içinde ortak alandaki paylarıda göz önünde alınarak 325,00m² dir. Meskenin dış kapısı çelik kapıdır. Yaklaşık 12 yıllık bir binada bulunduğu görülmüş olup yıpranma payı %15 olarak alınmıştır. Bina asansörlü olup mesken doğalgaz kombi sistemi ile ısıtılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel Diusburg Bulvarının 60m kuzeyinde, Cemil Sait Barlas caddesinin 40m kuzey-batısında, Hasan Celal Güzel caddesinin 250m kuzeybatısında, Hasan Celal Güzel İlkokulunun 450m kuzeydoğusunda ve Alleben Yüzme Havuzunun 700m kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge konut fonksiyonlu gelişmiş nezih ve şehrin gözde bir bölgesinde olup eğitim kurumu, yeşil alan ve sosyal donatılara yakın konumdadır. Bölgede ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Şehir merkezine 4 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi : Güvenevler Mahallesi Mustafa Taşar Caddesi Vialife Sitesi No:71 G Blok Kat:14 Daire No:53 Şehitkamil/Gaziantep

Yüzölçümü : 19.777,97 m²

Arsa Payı : 265/88800

İmar Durumu : İmar planında Emsal:2.50 15 Katlı konut yapı adasına gelmektedir.

Kıymeti : 5.006.308,33 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:12

12/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.