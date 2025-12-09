Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2018/101540 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/101540 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, Atatürk Mahalle, Yukarı Yazı Mevkii, 3057 Ada, 1 Parsel, 3 kat, 6 Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Dairenin olduğu bina çok katlı betonarme binadır. Daire1 salon , 4 oda ,mutfak, antre, banyo , kiler, lavabo , wc ve 2 adet balkon mahalleri bulunmaktadır. Mesken olarak düzenlenmiş dairenin duvarları ince sıva üzerine macunlu boya yapılmıştır. Dairenin salon ,odaların tabanları ahşap laminat parke, ıslak zemin tabanları seramik kaplama yapılmıştır. Mutfak tezgah üzeri diğer ıslak hacim duvarları tavana kadar fayans kaplam yapılmıştır. Kapılar ahşap , pencere doğramaları PVC olup çift camlıdır. Dairenin elektrik ve suyu mevcut olup , toplam inşaat alanı brüt220,00 m2 , net alanı ise180,00 m2 'dir. Dava konusu taşınmazın olduğu bina kaloriferli ve asansörlüdür. Her katta 2 daire bulunmaktadır. Bina yaklaşık 14-15yıllık olup yıpranması % 15olarak düşülecektir. Taşınmaz Şehir merkezinin yaklaşık4 km. batısında bulunmakta olup, Her türlü Belediye ve Sosyal hizmetlerden tam olarak yararlanmaktadır. Çevresi tamamen imarlı yapılaşmıştır. Taşınmaz Hatice Güllü caddesine doğrudan cephelidir.

Adresi : Atatürk Mahallesi, Hatice Güllü Caddesi No: 14 , Konsept Park Evleri Apt Kat: 3, Daire: 6 Şehitkamil/Gaziantep Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 1.420 m2

Arsa Payı : 85/1420

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam konut yapı adasına geldiği belirlenmiştir.

Kıymeti : 5.953.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:18

05/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.