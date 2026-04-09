Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2026/8010 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8010 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, AYDINLAR Mahalle, 5001 Ada, 6 Parsel, C Blok, 1.Kat, 46 Nolu Bağımsız Bölümdeki büro satışa çıkartılmıştır. Satışa konu 46 bb nolu taşınmaz , 98 noludükkanın 1. Katında bulunmaktadır.. Büroya1. Kattaki koridordan ve98 nolu dükkanda giriş imkanı bulunmaktadır. 46 bb nolu Büroda1 salon ve içerisnde 2 adet wc bulunmaktadır. Taşınmazın zemin tabanıseramik kaplı olup, duvarları sıvalı ve boyalıdır.Kuzey cephesindedaraba yapılmıştır. 98 nolu dükkanın içinden de bu büroya merdivenlegiriş çıkış yapılabilme imkanı mevcuttur. Büronun içinde salon haricinde1 adet wc bulunmaktadır.Büronunelektrik ve suyu mevcut olup , toplambrüt inşaat alanı113,72 m2 , net alanı ise 105,00 m2 dir. Binayaklaşık12-13 yıllık olup yıpranması % 15 olarak düşülecektir.Her türlüBelediye ve Sosyal hizmetlerdenyararlanmaktadır. ulaşım sorunubulunmamaktadır.

Adresi : Aydınlar Mahallesi, Şehit Halis Demir Bulvarı , Gaziantep Oto Center Sitesi CBlok , No:98 ,Kat :1,Büro No:46 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 37.090,77 m2

Arsa Payı : 113/46961

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 1,65 Yençok: 15 kat Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'na (K.D.K.Ç.A.) gelmektedir.

Kıymeti : 2.869.404,37 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:M.Paftasında gösterilen mahalde 1173,06 ve 355,08 m²'lik kısımlarında TEİAŞ lehine daimi irtifak hakkı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, BATIKENT Mahalle, 3208 Ada, 4 Parsel, A-B Blok, Zemin Kat, 6 Nolu Bağımsız Bölümdeki dükkan satışa çıkartılmıştır. Satışa konu6 bb nolu taşınmaz , 5 bb ve 7 bbnolu taşınmazlarlabirleştirilerek BİMMarket olarakfaaliyetini sürdürdüğü tespit edilmiştir. Taşınmazın zemin tabanıseramik kaplı olup, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Tavanı asma tana yapılştır. Ön cephesindealüminyum camekan yapılmıştır. DükkanYasinapartmaındaolup, zemin katta bulunmaktadır.AyrıcaDükkanın 1. Bodrum katındaEklentiDepo 2bulunmaktadır.Dükkanolarakdüzenlenmişmahallinduvarları sıvalı veboyalı, olupdekoratif asma tavan ve duvar kaplamaları yapılmıştır. Dükkanıntabanlarıseramikkaplama yapılmıştır. Ön cephesi alüminyum camekan yapılmıştır. Zemin kattaki dükkan ile 1. Bodrum kattaki eklenti depo 2birlikte kullanılmaktadır.Dükkanınelektrik ve suyu mevcut olup , toplam inşaat alanı125,00 m2 , net alanı ise 110,00 m2 dir.Binayaklaşık20 yıllık olup yıpranması % 20 olarak düşülecektir. Her türlüBelediye ve Sosyal hizmetlerden tam olarak yararlanmaktadır.

Adresi : Batıkent Mahallesi, Kürşat Tüzmen Bulvarı No: 49/CZemin KatDükkan (Bim Market) Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 3.386,08 m2

Arsa Payı : 25/2400

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 2,30 Ticaret + Konut (TİCK) alanına gelmektedir.

Kıymeti : 7.839.508,33 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:16

07/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.