Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2025/114500 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/114500 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, EYDİBABA Mahalle, 501 Ada, 41 Parseldeki BORÇLUNUN 1/2 HİSSESİ satışa çıkartılmıştır. TAŞINMAZIN TESCİL İŞLEMİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILACAK OLUP, TESLİM İŞLEMİ HİSSELİ OLMASI NEDENİYLE YAPILMAYACAKTIR. Taşınmazın bitişindeki diğer yapılar ile aradaki duvarların kaldırıldığı ve bu taşınmazların satışa konu taşınmaz ile beraber mobilya/beyaz eşya vb. eşyaların satış mağazası olarak faaliyet gösterdiği bir işyeri olduğu görülmüştür. Taşınmazın dış cephesi alüminyum profileden camekanlıdır, iç mekan duvarlar boyalı olup tabanlar parke ve granit/seramiktir, tavanlar, spotlu tavan kaplamadır. Genel anlamda, iyi seviye de, mağaza işyeri niteliğinde olacak şekilde tanzim edilmiş işçilik ve malzeme seçiminin olduğu görülmüştür, yapı yaşı olarak 20-25 yıl üzeridir. Yerinde yapılan ölçüm ve tespitler sonucuparsel üzerinde kalan yapı alanının toplamda yaklaşık 250,00 m², brüt ve 230,00 m² net yapı alanlı olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Karşıyaka Mahallesi, Korutürk Caddesi No: 96 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 267 m²

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında ?B3-Bitişik Nizam 3 Katlı Konut ve Ticaret Alanı? içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 6.023.125,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz üzerindeki evin 21 parsele bina tecavüzü vardır beyanı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:15

22/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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