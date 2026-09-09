T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/61840 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/61840 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, İNCİLİPINAR Mahalle, 655 Ada, 2 Parsel, Zemin+Asma Kat, 33 Nolu Bağımsız Bölüm deki dükkan nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır.Onaylı mimari projelerine göre toplamda 110,22m²brüt inşaat alanlıdır. Zemin +asma kat alanından oluşmaktadır. Ana taşınmaz yapı alanı betonarme karkas taşıyıcı sistemli olarak yapılmıştır. Ana yapı alanıBodrum +zemin +8 normalkat alanından oluşmaktadır. Genel yapısal özellikleri bakımından yapı yüksekliği 30,00 m² olan yapı alanı 3C sınıfı yapı özelliklidir. Deprem sonrası hasarsız olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : İncilipınar Mahallesi 7 NoluSokakNo:15 Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 2.005 m²
Arsa Payı : 83/4010
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks: 0,70 Kaks: (Emsal) 2,45 ayrık nizam sekiz katlı Ticaret + Konut (TİCK) alanına gelmektedir.
Kıymeti : 4.959.908,90 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Gaziantep 11.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/895 Esas sayılı dosyasında vesayet davası vardır şerhi vardır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:31
08/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.