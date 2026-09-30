T.C.

GAZİOSMANPAŞA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/115 Esas

29.09.2026

Konu : İlanen Tebligat



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Davacı Salih Zeki Özel tarafından açılan davada doğum yeri Osmanpazarı, miladi takvime göre doğum tarihi 1863 yılı olan Arnavutköy ilçesi, Haraççı mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ferhat Karagöz’ün ilk eşinin Emine olduğunu ve sonrasında Zehra ile evlendiği bilgisinin bulunduğunu, Ferhat Karagöz ve Emine’den doğma çocukları Nazife Karagöz, Fatma Zehra Gür, Hatice Karagöz ve Adem Karagöz'ün, Ferhat Karagöz’ün nüfus kaydında ve aile kütüğünde yer almadıklarını, Ferhat Karagöz ve Emine’nin çocuklarından Hatice Karagöz’ün (evlendikten sonra Kolonkaya soyadını almıştır) alt soyundan olan müvekkili Salih Zeki Özel’in nüfus kaydının düzeltilmesi ve soy bağının kurulmasını talep ettiği, davalı Sadık Tuğrul Gönülal'ın bildirilen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırmasına rağmen adresi tespit edilemediğinden, işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılmış sayılacağından tebligatın yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçisinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 129/2. Maddesi ile 121 ve devamı maddeleri gereğince dava ile ilgili elinizde bulunan belgelerin aslını veya onaylı örneklerini mahkemeye vermeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayacak bilgileri bildirmek zorunda olduğunuz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız 08/10/2026 günü saat 10:20'de yapılacak duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.