T.C.

GAZİOSMANPAŞA

13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/190 Esas



DAVACI : K.H.

SANIK : OMAR ELOUSKINI, Rahhal ve Soumia oğlu, 23/12/2001 FAS doğumlu

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/02/2025 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY



Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan şüphelinin, 17/06/2024 tarihinde İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli kolluk görevlilerine, kendisini gerçek kimlik bilgileri yerine gerçeğe aykırı şekilde "Ali Kemal" olarak tanıtması üzerine kolluk görevlilerince yanlış kimlik bilgileri üzerinden parmak izi kayıt formu düzenlendiği, şüphelinin bu suretle üzerine atılı "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçunu işlediğinin anlaşıldığı ile eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 206/1 ve 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

-CMK 251/2 maddesi gereğince tensip ve iddianame özetinin sanığa tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını iki hafta içerisinde mahkememize veya ikameti ya da bulunduğu yere en yakın mahkememize gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilmek suretiyle beyanda bulunabileceği, yargılamanın Basit yargılama Usulüne göre yapılacağı ve duruşma yapılmayarak hüküm kurulabileceği, toplanmasını istediği deliller var ise bunları bildirmesi ayrıca mahkeme tarafından resen deliller toplanacağı hususunun İHTARINA,

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce düzenlenen 1104/2025 tarihli Tensip zaptı ile iddianame özeti sanığın yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda Tensip zaptı ve iddianame özetinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ ve ilan olunur.15/04/2025