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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.07.2024 - 00:00
        T.C.
        GAZİOSMANPAŞA
        16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2022/402 Esas
        KARAR NO : 2024/389


        HAKİM : Deniz ERTÜRK 215466
        C. SAVCISI : Fatih DERE 198783
        YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : ŞükrüAVCI62860


        MÜŞTEKİ : 68203155156 AYHAN YÜKSEL, Ali oğlu, 28/05/1973 doğumlu.
        SANIK : ABBAS BIABANIKOHNEHSHAHRI, KH ve KH oğlu, 1981 İRAN doğumlu,


        SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
        SUÇ TARİHİ : 23/02/2022
        ASIL KARAR TARİHİ : 22/05/2024
        EK KARAR TARİHİ : 12/07/2024
        EK KARAR TÜRÜ : Gazete ilanı


        Sanık ABBAS BIABANIKOHNEHSHAHRI hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan sonuç olarak3 Yıl1 Ay15 gün Hapis,


        Yukarıda karar özeti yazılı Kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ilanı, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği ilanen tebliğ olunur.12/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02062567