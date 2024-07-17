T.C.

GAZİOSMANPAŞA

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/402 Esas

KARAR NO : 2024/389



HAKİM : Deniz ERTÜRK 215466

C. SAVCISI : Fatih DERE 198783

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : ŞükrüAVCI62860



MÜŞTEKİ : 68203155156 AYHAN YÜKSEL, Ali oğlu, 28/05/1973 doğumlu.

SANIK : ABBAS BIABANIKOHNEHSHAHRI, KH ve KH oğlu, 1981 İRAN doğumlu,



SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 23/02/2022

ASIL KARAR TARİHİ : 22/05/2024

EK KARAR TARİHİ : 12/07/2024

EK KARAR TÜRÜ : Gazete ilanı



Sanık ABBAS BIABANIKOHNEHSHAHRI hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan sonuç olarak3 Yıl1 Ay15 gün Hapis,



Yukarıda karar özeti yazılı Kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ilanı, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği ilanen tebliğ olunur.12/07/2024