T.C.

GAZİOSMANPAŞA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/63

Karar No : 2026/410



İLAN



"Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan " suçundanMahkememizin 2024/63 Esas ve 2026/410 Karar numaralı29.09.2026tarihli ilamı ile " eylemine uyan TCK'nın 206/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın amaç ve saiki ile kastının yoğunluğu dikkate alınarak 2.240,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" dair karar verildiği, verilen gerekçeli karar Şirin ve Zahiroğlu1995 Afganistan doğumlu sanık Vekil Ahmet ECHİLZİ'yetebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 07.10.2026