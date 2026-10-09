T.C.

GAZİOSMANPAŞA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/918

Karar No: 2026/425



İLAN



"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundanMahkememizin 2025/918 Esas ve 2026/425 Karar numaralı 29.09.2026tarihli ilamı ile " TCK'nın 61. maddesi doğrultusunda suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suç işlemekte güttüğü amaç ve saik ile suçun işlenmesiyle meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak sabit olan eylemine uyan TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca takdiren 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" dair karar verildiği, verilen gerekçeli karar Mohammad ve Azıza oğlu 01.01.2002 Afganistan İslam Cumhuriyeti doğumlu sanık Muhsın TAHERI'yatebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 07.10.2026