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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        GAZİOSMANPAŞA
        19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Esas No: 2024/571
        Karar No:2026/408


        İLAN


        "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundanMahkememizin 2024/571 Esas ve 2026/408 Karar numaralı 29.09.2026tarihli ilamı ile " TCK'nın 61. maddesi doğrultusunda suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suç işlemekte güttüğü amaç ve saik ile suçun işlenmesiyle meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak sabit olan eylemine uyan TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca takdiren 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" dair karar verildiği, verilen gerekçeli karar Soleyman ve Roghaye oğlu 15.03.1988 Rashtdoğumlu sanık Meysam AHMADI'yatebliğ edilememiştir.
        Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 07.10.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02566419