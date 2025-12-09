T.C.

GAZİOSMANPAŞA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 02/09/2025 tarih, 2025/454 esas 2025/383 karar sayılı kararla neticeten;

1-Sanık Filiz PERKTAŞ'ın 5271 Sayılı CMK nun 223/5 maddesi gereğince iddianame ile üzerine yüklenen kasten yaralama suçunu işlediğinin sabit olması nedeni ile MAHKUMİYETİNE;

a)Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/2.maddesi uyarınca aynı kanunun 61/1.maddesine göre suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saiki ile TCK m.86/2-2.cümle uyarınca kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde sanığa verilecek ceza altı aydan az olamayacağı dikkate alınarak takdiren 6 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,

b) Sanık hakkında kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkum edilmesinin kanuni sonucu olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15/04/2020 tarih, 13100 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikten sonra oluşan duruma göre, TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

c) Koşulları bulunmadığından sanık hakkında TCK m.62'de belirtilen takdiri indirim hükümlerinin maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

d) Sanık hakkında basit yargılama usulüne tabi olarak verilen hüküm nedeniyle CMK 251/3 maddesi gereğince sonuç cezadan takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak sonuç ceza olarak SONUÇ CEZA OLARAK 4 AY 15 GÜN HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e) Koşulları bulunmadığından sanık hakkında TCK m.58'de belirtilen tekerrür hükümlerinin maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

2-5271 sayılı CMK'nın 325/1.maddesi gereğince işbu dava nedeniyle yapılan 3 adet davetiye gideri olan 630,00TL yargılama giderinin Sanıktan Tahsili İle Hazineye Gelir Kaydına,

Kararın Şükrü ve Vesile kızı 12/07/2002 Gebze doğumlu Müşteki Ayşegül PERKTAŞ'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 02/09/2025 tarih 2025/454 esas 2025/383 karar sayılı kararının, Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Müşteki Ayşegül PERKTAŞ'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 güniçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle süresinde mahkememize itiraz edilmesi halinde CMK m.252/2 uyarınca dosyanın başka bir Asliye Ceza Mahkemesine tevzi edilerek duruşma açılmak suretiyle genel hükümlere göre yargılama yapılacağı hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur.05/12/2025