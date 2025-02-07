T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/759

KARAR NO : 2022/674

DAVALI : KEMALETTİN ALGUR



Davacı Hatice ERGÜL mirasçıları tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın davalı Kemalettin ALGUR'a ilanen tebliğine karar verildiğinden; Mahkememiz 16/11/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

"1-a-Dava konusu İstanbul ili Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi eski 672 parsel yeni 3102 ada 1parsel sayılı taşınmazda davalılar



-ZEKİ ALGUR adına kayıtlı10080/2764800 hisseden 1818/2764800 kısmının

-Recep ALGUR adına kayıtlı2400/2764800 hisseden 950/2764800 kısmının

-Hayrettin ALGUR adına kayıtlı600/2764800 hisseden 150/2764800kısmının

-Selvet ALGUR adına kayıtlı600/2764800 hisseden 150/2764800kısmının

-Kemalettin ALGUR adına kayıtlı 600/2764800 hisseden 150/2764800 kısmının

-Filiz KARA adına kayıtlı300/2764800 hisseden 75/2764800 kısmının

-Hilal ALGUR adına kayıtlı 300/2764800 hisseden 75/2764800 kısmının iptali ile müteveffa Hatice ERGÜL(291*****614) Kartal 17. Noterliğinin 05.09.2022 tarih 16597 yevmiye nolu mirasçılık belgesinde yer alan miras payı oranında davacılar adına tesciline, bakiye kısmın davalılar uhdesinde bırakılmasına,

b-Dava konusu İstanbul ili Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi 674 parsel parsel sayılı taşınmazda davalı ZEKİ ALGUR adına kayıtlı930/9101750 hisseden866/9101750 kısmının iptali ile müteveffa Hatice ERGÜL(291*****614) Kartal 17. Noterliğinin 05.09.2022 tarih 16597 yevmiye nolu mirasçılık belgesinde yer alan miras payı oranında davacılar adına tesciline, bakiye kısmın davalı uhdesinde bırakılmasına,

c-Dava konusu 205 parsel,673 parsel,528 parsel,530 parsel,669 parsel,562 parsel,563 parsel,670 parsel,671 parsel,783 parsel,784 parsel,785 parsel,786 parsel,822 parsel,823 parsel,697 parsel,698 parsel sayılı taşınmazlarda davalılar uhdesinde hisse bulunmadığından BU PARSELLER YÖNÜNDEN DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN REDDİNE

2--Hüküm özetinin İİK 28. maddesi uyarınca Sultangazi Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Harçlar yasası gereği alınması gerekli 4.824,00-TL nispi harçtan, peşin harç ve tamamlama harcı olarak alınan olarak alınan 19.576,00 -TL'nin mahsubu ile fazla alınan 14.752,00-TL harcın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya iadesine,

4-Davacılar tarafından peşin harç ve tamamlama harcı olarak alınan olarak alınan toplam 4.824,00 ile 7.505,00-TL yargılama gideri olmak üzere toplam 12.329,00-TL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5-İş bu hükmün kesinleşmesinden sonra dava taraflarınca yatırılan gider avanslarının kullanılmayan kısımlarının Yazı İşleri Müdürü tarafından ilgilisine iadesine,

6-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen11.297,28-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacılara verilmesine,

7-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 9.200,00-TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara verilmesine," karar verilmiş olup, Mahkeme Kararının davalı Kemalettin ALGUR'a gazetede ilanından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren (2) haftalık süre içerisinde İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu MAHKEME KARARI TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur. 27/01/2025