T.C.

GAZİOSMANPAŞA

20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/200 Esas

KARAR NO : 2025/684



SANIK : SUNDAY EHIS AKHABUE, AKHABUE ve CARO oğlu, 22/01/1989 EKPOMA doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. NO:4 AFUR STREET BENİN EKPOMO NİJERYA adresinde oturur.



SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 14/01/2025

ASIL KARAR TARİHİ : 18/11/2025

EK KARAR TARİHİ : 21/01/2026

KANUN MADDESİ : 5237 SK. nun TCK. 204/1, 62/1, 53/1Maddesi

VERİLEN CEZA : CMK nın 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

EK KARAR TÜRÜ : Kararın İlanen Tebliği



Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 18/11/2025 tarihli yüzüne karşı verilen karar sanığın PTT, kolluk ve ilgili birimler marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazete ve internet sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf edebilecekleri ilanen tebliğ olunur. 21/01/2026